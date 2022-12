PSG : Icardi continue d'interpeller Wanda Nara sur les réseaux sociaux

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara va-t-il un jour se terminer ? En pleine séparation depuis plusieurs semaines, les deux stars ne cessent de faire parler d'eux et de leur relation. Prêté par le PSG à Galatasaray en Turquie pour la saison, l'attaquant argentin continue de son côté d'envoyer des messages à son ancienne femme et agent, sur les réseaux sociaux.

Icardi commente le live de Wanda Nara

En effet, comme relevé par Marca, Wanda Nara était en live sur Instagram pour échanger avec ses abonnés pendant les fêtes de fin d'année. Une vidéo en direct à laquelle a assisté... Mauro Icardi. La femme de télévision argentine a alors déclaré : « Je ne suis pas en couple, je suis seule. Je n'ai échangé personne contre personne. Je me suis séparée et c'est tout », comme rapporté par le journal espagnol. Le buteur de Galatasaray ne s'est alors pas privé pour écrire quelques commentaire à son ex-femme comme : « Ne fais pas l'idiote », « Mais tu me rends folle avec les appels vidéo » ou encore « Es-tu la personne toxique numéro un, ou pas ? ». Une chose est sûre, c'est que même si leur histoire semble terminée, Mauro Icardi et Wanda Nara vont continuer à faire parler d'eux, encore et encore.