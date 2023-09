PSG : il n'y a pas que Moffi qui a humilié le club face à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis des années, Daniel Riolo se plaint que les véritables amoureux du PSG aient été remplacés par des jeunes complètement étrangers à l'histoire du club et au football en général, alléchés par les recrues en or du Qatar. Il les surnomme les "Qatarix", en référence aux fameux Footix ayant émergé après la victoire à la Coupe du monde 1998. Eh bien, vendredi soir contre Nice (2-3), les Qatarix ont frappé fort et à deux reprises, faisant autant de mal à l'image du club que le doublé de Terem Moffi !

Inoxtag et la finale de C1 contre Liverpool...

Le Youtubeur Inoxtag a ouvert la soirée en beauté. Prétendument fan du PSG, ce jeune homme de 21 ans comptant 6,5 millions d'abonnés a expliqué sur le plateau d'avant-match que son meilleur souvenir avec le club de la capitale était la finale de la Champions League. Il ne souvient plus quand c'était (en 2020) et il croit que c'était contre Liverpool (le Bayern Munich). Moment gênant. Pas mal non plus, l'initiative d'un groupe de supporters de la tribune Auteuil, qui veut créer un After après les rencontres, à l'image de ce qui se produit par exemple au Vélodrome. Rendez-vous était donné vendredi soir après Nice. Ils devaient être une dizaine, sautant et chantant après une défaite. Devant la vague de moqueries qu'il s'est pris en pleine tête, le groupe a préféré supprimer la vidéo. Ce sera peut-être mieux mardi...

Il ont invité InoxTag qui connait rien au PSGpic.twitter.com/0p7nVbqhFU — ShawFCB (@fcb_shaw) September 15, 2023

