PSG : Javier Tebas détruit Paris pour Verratti

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Javier Tebas et le PSG, ce n’est pas une histoire d’amour et le président de la Liga n’est pas prêt de lâcher le club de la capitale. Dans un long entretien accordé à BeIN Sports, l’Espagnol a été interrogé sur les avantages fiscaux de l’Italie par rapport à la Liga. Soudainement, Javier Tebas a tenté une comparaison osée avec la Ligue 1 et le PSG.

« On peut faire comme en France, qui ne contrôle pas le PSG alors qu’ils vendent Verratti au Qatar pour plus de 40 millions d’euros ou je ne sais pas combien. On peut faire ça aussi, trouver un pays satellite pour nous acheter des joueurs, faire de gros bénéfices et ainsi acheter tous les joueurs qu’on veut. C’est ça le système que nous souhaitons ? Je ne crois pas », a-t-il lancé. Le transfert de l’Italien à Al-Arabi a donc irrité le président espagnol.

🎙 Javier Tebas allume le PSG après le transfert de Verratti !#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/KsOMTTyPVY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 15, 2023

Podcast Men's Up Life