PSG : Jérôme Rothen tacle l’état d’esprit de certains joueurs

Les supporters du PSG sont en colère. Depuis l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il y a eu une véritable cassure entre les joueurs du club de la capitale et les supporters qui leur reprochent les mauvais résultats, mais également une mauvaise qualité de jeu cette saison. Dans son émission “Rothen S’enflamme“, Jérôme Rothen s’est exprimé sur cette situation.

L’ancien milieu du PSG tacle l’état d’esprit de certains joueurs : « On a la sensation que les valeurs d'avant n'existent plus et que les joueurs s'identifient juste au Paris Saint Germain de l'ère qatarie. Mais le PSG ce n’est pas que le PSG sous l'ère qatarie et c'est ça que certains joueurs n'ont pas compris. Je ne me reconnais plus dans ce club ! Ils ne se servent pas de l'image des anciennes générations. »

💥 Gros coup de gueule de @RothenJerome sur l'essence même du PSG.



🗣💬 "On a la sensation que les valeurs d'avant n'existent plus. Je ne me reconnais plus dans ce club ! Qu'ils ne se servent pas de l'image des anciennes générations." #RMClive pic.twitter.com/Ary8EKKR0o — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 25, 2022

Adam Duarte

Rédacteur