PSG : jugé en régression, Mbappé rit jaune

Vainqueur-né, Kylian Mbappé ne supporte pas de perdre, même dans les petits jeux à l'entraînement. Alors on vous laisse imaginer sa réaction quand il a vu que sa note avait diminué sur le célèbre jeu vidéo FIFA (elle est passée de 91 à 89). Régression d'autant plus étonnante que depuis septembre, quand la première note a été fixée, il n'a jamais été aussi décisif devant les cages.

Dans une scène capturée par les caméras de le chaîne du PSG, on voit le natif de Bondy avec Achraf Hakimi s'étonner : « Quoi ? Mais comment j’ai pu baisser ? ». C'est d'autant plus surprenant que, cette année, le champion du monde figure sur la jaquette de FIFA. Pas sûr qu'il signe un nouveau contrat avec cette société...

Mbappé surpris par sa note sur FIFA

