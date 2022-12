PSG, Juventus - Mercato : la Vieille Dame veut chiper Luis Campos à Paris !

La Juve veut jouer un vilain tour au PSG ! Aujourd’hui, TuttoSport affirme que les Turinois penseraient à Luis Campos, le directeur sportif actuellement en poste au PSG, afin de prendre la tête du sportif de la Vieille Dame. Cependant, le Portugais ne devrait pas quitter le club de la capitale où il a l’air très concerné.

« Luis Campos est concentré à 100% sur le PSG et il très heureux là-bas. Il travaille sur le projet du club pour le présent et l'avenir malgré les liens avec d'autres clubs (le Portugais a des fonctions au Celta Vigo, ndlr) », a expliqué le journaliste italien, Fabrizio Romano sur Twitter.

Luis Campos, 100% focused on PSG and very happy there. He’s working on the club project for present and future despite links with other clubs. 🔴🔵 #PSG



Here, his reaction after Mbappé’s late penalty two days ago ⤵️🎥 pic.twitter.com/DF26SvoMht