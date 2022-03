PSG, Juventus, Manchester United : Arthur compare Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Chanceux qui comme Arthur Melo a pu jouer avec les trois meilleurs footballeurs de la planète. Le milieu de terrain brésilien côtoye Neymar en sélection, a évolué avec Lionel Messi au FC Barcelone et avec Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Toujours bianconero, il a accepté d'évoquer ces trois joueurs au micro de TNT Sports Brasil. Et n'a eu que des compliments à leur endroit.

""Messi, c'est comme si Dieu avait pointé son doigt sur lui"

"Messi, c'est comme si Dieu avait pointé son doigt sur lui. C'est un extraterrestre. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Barcelone, il a parlé en bien de moi lors des interviews au cours de mes premiers mois. Ca a été un privilège de travailler à ses côtés. Il est réservé mais également extraverti. C'est un grand professionnel, qui travaille énormément. Il a une vie réservée, pas vraiment comme Cristiano ou Neymar, mais avec sa personnalité, il peut faire ce qu'il veut."

"Neymar, c'est un privilège d'être son ami. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en sélection. Ça m'a rendu meilleur. C'est un génie. Ce qu'il arrive à faire sur un terrain... Cristiano n'est pas un joueur de foot, c'est un athlète. C'est un professionnel dans le sens premier du terme pour le travail qu'il réalise. Il y a ce qu'il fait sur le terrain, que tout le monde peut voir, mais aussi en dehors. Il travaille beaucoup, s'alimente bien, prend quinze minutes de soleil par jour... Il essaye d'aider à tous les niveaux, c'est une personne sensationnelle."

