PSG, Juventus - Mercato : Leonardo reçoit une excellente nouvelle dans le dossier Ronaldo

Le Paris Saint-Germain et l'émir du Qatar veulent frapper fort cet été sur le marché des transferts. Si elle souhaite en effet prolonger le contrat de Kylian Mbappé en priorité, la direction parisienne aimerait également attirer un nom ronflant à l'instar de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Etant donné que la star argentine semble proche d'une prolongation au FC Barcelone, Leonardo travaille en interne pour tenter d'attirer l'international portugais.

Et le directeur sportif aurait reçu une excellente nouvelle dans ce dossier. Selon les informations de Duncan Castles divulguées sur The Transfer Window Podcast, la Juventus Turin serait bel et bien enclin à une vente de Cristiano Ronaldo pour des raisons financières. Désireux d'alléger sa masse salariale et trouver des liquidités, le club turinois ne serait donc pas opposé à un départ de CR7, et ce malgré ses nombreux services rendus cette saison.