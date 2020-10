PSG, Juventus : Rabiot sait qui est le meilleur entre Neymar, Zlatan et CR7

Adrien Rabiot a fait un retour remarqué en équipe de France. Son différend avec Didier Deschamps enfin résolu, le milieu de terrain de la Juventus Turin est redevenu un joueur qui compte en Bleu. L’ancien Parisien postule clairement pour une place dans le groupe France à l’Euro 2021. En attendant, il fait aussi partie des plans d’Andrea Pirlo à la Juventus Turin, où il côtoie un certain Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais est devenu rapidement un modèle à suivre.

Rabiot voit CR7 au-dessus des autres

« Cristiano Ronaldo, c’est pour nous tous une certaine forme d’inspiration, a-t-il affirmé au micro de Téléfoot sur TF1. Ce qu’il fait à 35 ans, c’est quand même très fort. Et puis il a cette régularité et ce travail au quotidien... »

L’émission dominicale de TF1 lui a ensuite demandé qui était le plus fort entre Zlatan Ibrahimovic Ibra et Neymar, croisés au PSG, et CR7 à Turin. Rabiot n’a pas eu besoin de botter en touche. « À ce niveau-là bien sûr, je pense qu’on est tous d’accord pour dire que c’est lui (CR7) le meilleur. »