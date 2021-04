PSG, Juventus : tenues sexy et punchlines, Wanda Nara connaît sa successeur

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Elles sont argentines toutes les deux, ont des footballeurs pour conjoints, des courbes à faire tomber à la renverse et maîtrisent aussi bien l'art d'en montrer beaucoup sur les réseaux sociaux sans tomber dans la vulgarité ainsi que les phrases chocs. "Elles", ce sont Wanda Nara et Oriana Sabatini. Et il est clair que la seconde a pris exemple sur la première.

Mannequin et actrice, Sabatini est la petite amie de Paulo Dybala, stratège de la Juventus Turin dont l'avenir est des plus incertains. La Joya a un caractère bien lisse, limite effacé, un peu comme Mauro Icardi. Du coup, quand il s'agit de prendre position sur un sujet chaud, c'est madame qui prend les choses en mains. Ce mardi, Sabatini a défrayé la chronique en expliquant qu'elle s'ennuyait à Turin, où il n'y a pas grand-chose à faire. Plutôt opportun alors que la Juve songe à se séparer de son conjoint. D'où une idée : et si l'élève et le maître se retrouvaient au PSG la saison prochaine ? Un duo Sabatini-Nara, ça aurait de la gueule dans les tribunes du Parc !