PSG - Juventus : un geste inhabituel de Messi n’est pas passé inaperçu

Habitué à l'ambiance policée de l'immense Camp Nou, Lionel Messi découvre réellement le pouvoir d'animation des Ultras depuis qu'il a rejoint le PSG. Face à la Juventus mardi soir, le Collectif Ultras Paris (CUP) nous a offert un spectacle pyrotechnique de haute volée... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains joueurs parisiens en ont profité. Outre Gianluigi Donnarumma, resté derrière ses partenaires pour profiter du moment pendant l'hymne de la Ligue des Champions, l'image d'un Lionel Messi faisant un petit pas en arrière pour apprécier le spectacle fait actuellement le tour de la toile. Il faut croire que le septuple Ballon d'Or commence de plus en plus à apprécier Paris et la folie de ses supporters... Le fait que Leo Messi sorte du rang en plein hymne de #LDC pour admirer le spectacle me bouleverse ? #PSG pic.twitter.com/Urzh4nr4JA — Gary Assouline (@garyassouline) September 7, 2022

Messi profite de l'ambiance du Parc Surpris par la folle ambiance du Parc des Princes avant PSG - Juventus, Lionel Messi a fait un pas en arrière pour observer le spectacle. Du côté des supporters, on s'enorgueillit sur Twitter d'avoir su toucher le septuple Ballon d'Or.

