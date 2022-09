PSG - Juventus : un vif sujet de tension oppose déjà les deux clubs

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce devrait être un bel affrontement. Entre deux équipes pour qui la Ligue des Champions est chaque année un objectif. Un match programmé ce mardi entre le PSG et la Juventus Turin, qui retiendra l'attention de la planète foot. Reste à savoir si le traditionnel déjeuner qui regroupe les dirigeants le jour même de la rencontre se déroulera dans de bonnes conditions.

Car comme nous le précise l'Equipe, la guerre est déclarée entre les présidents des deux clubs. La Juventus, comme vous le savez, a été l'un des principaux instigateurs du projet Super League, projet vivement combattu par le PSG et son président, Nasser Al-Khelaïfi. A Turin, on est persuadé que c'est le patron du PSG qui a donné des informations confidentielles à l'UEFA sur le sujet. Andrea Agnelli, l'homme fort de la Juve, a tenté de calmer le jeu et a même envoyé un message au dirigeant Qatari afin d'en savoir plus. Sans réponse !

Dans l'esprit du boss parisien, on ne perd pas son temps avec des clubs qui ne jouent plus dans la même cour que le PSG. Ambiance...