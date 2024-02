PSG : un Parisien impliqué dans une bagarre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lee Kang-in n'a pas été retenu par Luis Enrique pour le 8e de finale aller de Champions League contre la Real Sociedad ce soir. Le milieu offensif sud-coréen est malade, selon le PSG. Mais sans doute aussi a-t-il le moral en berne. Parce que sa sélection a été éliminée à la surprise générale par la Jordanie en demi-finales de la Coupe d'Asie il y a quelques jours ou parce qu'il a été impliqué dans une bagarre avec la star de l'équipe, Heung-mon Son.

Une altercation entre Son et les jeunes du groupe

Le joueur de Tottenham arbore un bandage à une main depuis son retour du Qatar. Selon The Sun, il se serait battu avec un partenaire et aurait eu un doigt déboîté. La raison de cette bagarre ? Les jeunes de la sélection sud-coréenne, parmi lesquels Lee Kang-in, ont quitté leur table avant la fin d'un repas pour aller jouer au ping-pong. Une attitude qui a dérangé Son, qui estime qu'il s'agit d'un moment important dans la vie d'un groupe. Le Spur serait allé dire le fond de sa pensée à ses coéquipiers et les choses auraient dégénéré... Cette version est toutefois à prendre avec des pincettes car le Sun est coutumier des histoires à scandales non fondées.

🚨 Heung-min Son a été blessé au doigt dans une bagarre dans laquelle Kang-In Lee serait impliqué.



La veille du match face à la Jordanie, une dispute aurait éclaté au sein de la sélection de la Corée du Sud. En cause, une partie de tennis de table organisée par les plus jeunes… pic.twitter.com/lu6P9Go2QZ — Actu Foot (@ActuFoot_) February 14, 2024

