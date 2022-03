PSG : Kimpembe réagit aux sifflets après la victoire contre Bordeaux

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après la défaite contre le Real Madrid, en Ligue des Champions, les joueurs du PSG ont eu le droit à un accueil glacial pour leur retour au Parc des Princes. Malgré cela, les joueurs du club de la capitale ont gagné contre Bordeaux dans un match où ils n’ont pas été trop gênés.

Après le match, Kimpembe est revenu sur l’attitude des supporters : « Forcément, ce n'est pas facile. On est tous très déçus. Ce n'est pas la situation qu'on espérait. C'est de la frustration pour nous, pour le club et les supporters. On a pris un coup dans notre ego et notre estime, c'est maintenant qu'il faut montrer du caractère. Il faut relever la tête et avancer pour atteindre cet objectif de la Ligue 1. On comprend totalement la déception des supporters, leur haine et la façon de l'exprimer. Cela nous a mis un coup, nous sommes abattus aussi. »

🗣 | Kimpembe 🇫🇷 en fin de match :



Tous unis, tous responsables

Il a également évoqué le cas de Messi et Neymar : « Les sifflets pour Neymar et Messi ? On est tous fautifs, on est une équipe dans les bons et les mauvais moments. C’est le moment de montrer qu’on a du caractère. »