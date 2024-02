PSG : Kurzawa craque totalement et insulte un supporter

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Actuellement blessé et sous utilisé depuis le début de saison au PSG, Layvin Kurzawa ronge son frein dans l’attente de la fin de son contrat en juin. Pourtant, l’ancien Monégasque s’attèle à être un bon coéquipier et a félicité ses partenaires sur Instagram. « Ferme ta mère » A l’issue de la victoire du PSG sur le LOSC (3-1) ce samedi, Kurzawa a réagi à une publication de son « reuf » Nordi Mukiele, auteur d’un bon match face aux Dogues. Une apparition qui a déplu à certains supporters, l’un d’entre eux l’invitant à « retourner dans le loft ». Une réflexion qui n’est pas du tout passé pour Kurzawa lequel a invité l’intéressé à « fermer (sa) mère ». Cette saison, Layvin Kurzawa n’a disputé en tout et pour tout que huit minutes en Ligue 1, à l’occasion de la victoire 3-0 face au RC Strasbourg. Layvin Kurzawa sous la publication Insta de Nordi Mukiélé 😭😭😭 pic.twitter.com/Hbf0hn8YA5 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) February 11, 2024 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Layvin Kurzawa n’a pas apprécié qu’un supporter le mouche et l'invite à "retourner au loft" alors qu’il félicitait son « reuf » Nordi Mukiele après PSG – LOSC (3-1). Le latéral gauche l'a copieusement insulté sur Instagram.

Alexandre Corboz

Rédacteur