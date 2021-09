PSG : Kylian Mbappé a conquis une légende française

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Devenu consultant pour Amazon en attendant de retrouver un poste d'entraîneur, Thierry Henry s'est exprimé hier sur la performance de Kylian Mbappé face à Clermont (4-0). Un Mbappé sifflé par le Parc en début de match, qui sortait de deux semaines difficiles entre son transfert avorté au Real Madrid, son match raté avec l'équipe de France contre la Bosnie (1-1) et son petit pépin qui l'a fait rentrer précipitamment à Paris. Mais Henry, qui a plusieurs fois connu pareil traitement au cours de sa carrière, a rappelé combien il était important pour la L1 d'avoir un joueur de cette classe.

« Quand tu joues seul devant avec des mecs qui peuvent courir pour toi, tu peux revenir un peu plus en marchant et te concentrer à partir dans le dos de la défense quand tu peux. C’est ce qu’il a fait pendant cette rencontre face à Clermont et lorsqu’il est comme ça, il est très difficile à arrêter ! Mbappé est un joueur exceptionnel ! Comme je le dis souvent, il est même extraordinaire. Soyons contents qu’il soit resté au PSG ! Le PSG avait pour consigne de se projeter vers l’avant et Mbappé allait sur le côté. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation en un contre un contre lui, c’est difficile voire quasiment impossible de l’arrêter ! »

Thierry henry

« Mbappé ? Quand tu joues seul devant avec des mecs qui peuvent courir pour toi, tu peux revenir un peu plus en marchant et te concentrer à partir dans le dos de la défense quand tu peux. C’est ce qu’il a fait pendant cette rencontre face à Clermont — 🤙 (@Imbp20b) September 12, 2021