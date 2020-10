PSG : Kylian Mbappé a rejoint son idole Cristiano Ronaldo dans l'histoire

Hier soir, du côté de Saint-Denis, il n'y en avait que pour Eduardo Camavinga et Olivier Giroud après la large victoire sur l'Ukraine (7-1). Le prodige du Stade Rennais est devenu le plus jeune international à marquer depuis 1914 à la suite d'une jolie frappe lobée dos au but dès la 9e minute. Quant à l'attaquant de Chelsea, son doublé lui a permis de dépasser Michel Platini au classement des buteurs historiques des Bleus. Il en est désormais à 42 réalisations. Mais, mine de rien, Kylian Mbappé, auteur du sixième but, a lui aussi écrit l'histoire.

Un phénomène de précocité comme CR7

En effet, son but lui a permis la barre des 15 réalisations en équipe de France. D'après le compte Twitter Stats Foot, Mbappé "devient le plus jeune joueur européen à atteindre la barre des 15 buts en sélection A depuis Cristiano Ronaldo (21 ans et 283 jours) avec le Portugal le 15 novembre 2006".

Une statistique qui devrait faire plaisir au buteur du Paris Saint-Germain, dont l'idole de jeunesse était Cristiano Ronaldo. Egaler ses records confirme qu'il est parti pour réaliser une carrière tout aussi majestueuse…