PSG : Kylian Mbappé - Aya Nakamura ensemble, la photo qui fait le buzz !

Si Kylian Mbappé est très discret sur sa vie privée et sur ses conquêtes, la star du PSG suscite de nombreux fantasmes. Ces derniers jours, un cliché publié par la chanteuse Aya Nakamura a mis le feu aux réseaux sociaux.

Revenant sur sa dernière nuit parisienne, l'interprète de « Djadja » a sorti son plus beau sourire pour s'afficher aux côtés du Bondynois. Une photo qui contrastait fortement avec son dernier selfie la veille où on la voyait presque grimaçante avec le TikTokkeur italien Khaby Lamé.

Vue par presque 10 millions de personnes et très partagée, la photo Kylian Mbappé - Aya Nakamura a commencé à susciter certaines spéculations de la presse à scandale au sujet d'une possible idylle. Les gazettes spécialisés notant que l'attaquant des Bleus et l'artiste avaient commencé à se suivre mutuellement sur Instagram après cette fameuse soirée.