PSG : Kylian Mbappé en couple avec l'ex-Madame van der Wiel, Rose Bertram ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si Kylian Mbappé est toujours aussi discret sur sa vie privée, les rumeurs, elles, ne s'arrêtent jamais autour de la star du PSG et de ses romances. Longtemps, on a cru que le natif de Bondy entretenait une belle histoire avec l'actrice Emma Smet puis on a vu Mbappé s'amuser à Saint-Tropez avec d'autres actrices.

Rose Bertram est bien à Paris !

La dernière rumeur en date concernant le Champion du Monde nous vient des Pays-Bas où l'instagrameuse people Juice Channel a annoncé à ses 182 000 abonnées que Kylian Mbappé se serait récemment rapproché de l'ex-compagne de son coéquipier Grégory van der Wiel, la mannequin belge Rose Bertram (ex-égérie de Sport Illustrated).

Selon le média batave Sportnieuws, plusieurs indices vont en ce sens, Kylian Mbappé et Rose Bertram ayant été aperçus ensembles en soirée à Paris. Information importante : la sublime belge est à Paris depuis au moins deux semaines selon les clichés de son compte Instagram. D'ailleurs, l'un d'entre eux semble destiné à sa nouvelle romance francilienne :