PSG : Kylian Mbappé enflamme les réseaux avec une story mystérieuse

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Si le buteur français n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale c’est parce que plusieurs options s’offrent à lui pour la saison prochaine. Courtisé par le Real Madrid, l’ancien monégasque prend son temps avant de rendre sa décision publique. En attendant, le champion du monde 2018 a involontairement créé le buzz avec une story mystérieuse, sur son Instagram.

Hier soir, Kylian Mbappé a en effet posté une story avec le mot “Zebra“ ainsi qu’un sablier et un émoji “Soon“. Il n’en fallait pas plus pour que tous les supporters de la Juventus y voient un indice pour le futur club du joueur parisien. En effet, les couleurs du club turinois étant noir et blanc cela peut porter à confusion.

Cependant, ce buzz improbable ne devrait pas aller plus loin car on voit mal Kylian Mbappé rejoindre la Vieille Dame qui n’a pas les moyens financiers pour payer son arrivée.

Des supporters de la Juventus Turin se sont mis à rêver d'une signature de Kylian Mbappé après cette story.



