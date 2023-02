PSG : Kylian Mbappé fait passer un message avant le Bayern

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG est en crise ! À trois jours d’affronter le Bayern Munich, le club de la capitale s’est incliné 3-1 sur la pelouse de Monaco. Une défaite qui arrive trois jours après une élimination en Coupe de France, sur la pelouse de l’OM. Alors que les supporters ont fait part de leur mécontentement, Kylian Mbappé fait passer un message fort avant d’affronter le club bavarois mardi prochain. Sur Instagram, l’attaquant parisien s’est exprimé dans une “Story“ : « Restons unis et forts ». Plutôt dans la journée, le coach du PSG a confirmé que le natif de Bondy manquera le match aller contre le Bayern après sa blessure. 🚨 Kylian Mbappé sur Instagram : « Restons forts et unis. » pic.twitter.com/0zXyq7nDfG — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 11, 2023

