PSG : Kylian Mbappé ne sera pas le seul Parisien privé des JO !

Si Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympique de Tokyo et figure dans la pré-sélection de 86 noms de Sylvain Ripoll, la star du PSG ne devrait pas pouvoir rallier le Japon du 22 juillet au 7 août prochain. Estimant le délai trop court entre l'Euro et les JO, Paris ne fera pas de cadeaux à son Champion du Monde... Même si l'intéressé arrive en fin de contrat en 2022 et discute actuellement d'une prolongation.

Dagba et Kalimuendo également retenus par le PSG

Comme il l'avait fait pour Marquinhos aux JO de Rio en 2016, le PSG va fermer la porte à Kylian Mbappé. Leonardo ne veut prendre aucun risque avec la santé de sa star de 22 ans... Surtout que le principal intéressé a connu quelques pépins lors de cette saison 2020-21 aux allures de marathon (Covid, blessures à la cheville, à la cuisse et au mollet).

Pour ne pas créer de jalousie et parce qu'il en a le droit du fait que les Jeux Olympiques ne se déroulent pas dans les dates FIFA, le PSG va d'ailleurs bloquer Colin Dagba et Arnaud Kalimuendo, lequel devrait avoir à nouveau sa chance dans la Capitale à son retour de prêt en provenance de Lens. Pour voir Kylian Mbappé aux Jeux, il faudra sans doute attendre Paris 2024.