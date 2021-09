PSG : en plus d'avoir été blessé, Mbappé s'est fait déposséder d'un record

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé n'a que 22 ans mais déjà quelques records dans la poche. Notamment ceux qui concernent la précocité. Ainsi, l'actuel attaquant du PSG avait été le plus jeune joueur à marquer dans deux matches consécutifs de Champions League. C'était à l'époque où il explosait à la face du monde avec l'AS Monaco, lors de la fameuse saison 2016/17.

Eh bien, ce record est déjà tombé ! Hier soir, l'Anglais Jude Bellingham se l'ait approprié en marquant avec le Borussia Dortmund sur la pelouse du Besiktas. Le milieu de terrain, qui avait trouvé le chemin des filets face à Manchester City en quarts de finale de la C1 la saison passée, a 18 ans et 78 jours. C'est sept jours de moins que Mbappé en 2017… Le natif de Bondy a décidément vécu une sale soirée hier puisqu'il est en outre sorti peu avant l'heure de jeu après avoir été blessé par un adversaire…

