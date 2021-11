PSG : Kylian Mbappé serait en couple avec la petite-fille de Johnny Hallyday

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Officiellement célibataire depuis ses débuts malgré des nombreuses rumeurs, Kylian Mbappé a-t-il changé de situation amoureuse ? Oui selon Closer qui relance la rumeur mettant la star du PSG en couple avec Emma Smet (24 ans), la fille d'Estelle Lefèbure et de David Hallyday.

Très complices lors de PSG – LOSC

Si le magazine people est si sûr de son fait, c'est que Kylian et Emma ont vraiment paru très complices et sans se cacher en tribune présidentielle lors de PSG – LOSC. « Deux tourtereaux si proches, si excités d'être ensemble, de se retrouver, que l'on aurait dit deux adolescents amoureux comme jamais », avance même le média qui assure que le couple a diné dans un établissement prisé des joueurs du PSG place de L'Etoile dans la foulée.

Kylian Mbappé et Emma Smet se connaissent depuis presque deux ans et demi et ce n'est pas la première fois qu'on met les deux « amis » en couple. C'est à l'anniversaire de Neymar, le 4 février 2019, que le Champion du Monde et la petite-fille de Johnny Hallyday se sont rencontrés.