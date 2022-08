PSG : l'attitude de Mbappé contre Montpellier expliquée, un autre souci a contrarié les supporters

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Scène très surprenante aperçue hier en fin de première mi-temps au Parc des Princes. Sur une contre-attaque parisienne, Kylian Mbappé, qui a fait un appel côté droit, s'énerve de ne pas être servi, le jeu se développant de l'autre côté et se concluant par une grosse occasion. Lui gesticule avant d'arrêter sa course et de ne plus du tout être concerné par l'action. Fâché, il ne célèbre pas son but à la 49e. De façon générale, il est apparu boudeur alors que le reste de son équipe s'amusait bien. Pourquoi ? Selon RMC, c'est parce qu'il aurait appris un problème personnel juste avant le coup d'envoi. L'Equipe annonce pour sa part que ce problème a gâché toute sa semaine et qu'il était également de mauvaise humeur pendant les entraînements...

Mais un autre souci à quelque peu terni ce départ parfait en championnat. Au coup de sifflet final, la majorité des Parisiens, et notamment toutes les stars, sont retournées immédiatement aux vestiaires. Ils n'étaient que six (Maquinhos, Kimpembé, Donnarumma, Sarabia, Mendes, Mukiele) à aller saluer le kop en virage Auteuil. Pas forcément très malin quand on sait qu'il s'agissait de retrouvailles après des mois très compliqués pendant lesquels les ultras avaient notamment pointé du doigt l'attitude des Parisiens après l'élimination de la C1 face au Real Madrid...