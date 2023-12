PSG : l’avenir de Luis Enrique déjà scellé en cas d’échec en Ligue des champions

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le pire scénario en C1 doit être envisagé au PSG. Pour la première fois de l’ère qatarie, en 2011, le club de la capitale pourrait ne pas sortir de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le verdict tombera quoi qu’il arrive demain sur les coups de 23h. Quoi qu’il arrive aussi, Luis Enrique ne devrait pas s’inquiéter au sujet de son avenir personnel. Retrouvez toute l'actualité du PSG Le PSG prône la patience à tous les étages « Sous contrat jusqu’en 2025, il ne serait pas menacé pour autant, explique L’Équipe. Son crédit serait évidemment entamé mais son avenir ne serait pas remis en question. » Pour justifier ce statu quo, dans l’entourage du propriétaire, on argue que, désormais, le PSG « se construit sur le long terme et non plus en réaction » aux différentes péripéties et aléas sportifs. Le maître mot serait désormais « patience » à tous les niveaux du club. PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a pris une décision forte pour son avenir https://t.co/SwSGyrYMJ1 — But! Football Club (@club_but) December 12, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que le Paris Saint-Germain jouera sa tête en Ligue des champions ce mercredi à Dortmund, face à une équipe déjà qualifiée, les dirigeants qataris ont pris une décision forte avec Luis Enrique : le maintenir en poste.

Bastien Aubert

Rédacteur