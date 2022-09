PSG : l’aventurier parti en char à voile à Nantes est bien arrivé !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Spécialiste des défis loufoques, l'aventurier et écrivain, Capitaine Rémi, a choisi de prendre au mot Christophe Galtier après les déclarations polémiques de l’entraîneur du Paris Saint-Germain en faisant le trajet Paris - Nantes en char à voile.

Podcast Men's Up Life

"Quand on a de l’influence comme Mbappé et Galtier, il faut être exemplaire"

Après un périple de six jours, marqué par six arrestations, deux accidents et une crevaison, l’Avignonnais de 28 ans est bien arrivé à Nantes. À son arrivée, il n’a pas manqué de tacler Kylian Mbappé et Christophe Galtier. "Il y a un dérèglement climatique, il faut qu’on abaisse notre consommation. Quand on a de l’influence comme Mbappé et Galtier, il faut être au courant et exemplaire."

🛩️ En réponse à la blague de l'entraîneur du PSG, le comédien 'Capitaine Rémi' est arrivé à Nantes après un périple de 6 jours en char à voile depuis Paris #AFP #AFPTV ⤵️ pic.twitter.com/LxBUIew72d — Agence France-Presse (@afpfr) September 19, 2022

Pour résumer Après un périple de six jours, marqué par six arrestations, deux accidents et une crevaison, l'aventurier et écrivain, Capitaine Rémi, parti en char à voile de Paris pour aller à Nantes, a réussi sa mission.

Fabien Chorlet

Rédacteur