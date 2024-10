PSG : l’échec de la MNM fait parler jusqu’en Formule 1

Si le Paris Saint-Germain a souvent montré les muscles à l’Europe du football sur le Mercato, n’hésitant pas à composer un trio de choc Messi, Neymar et Mbappé pendant deux saisons, le club de la Capitale française n’est pour autant jamais parvenu à accéder au Graal en Ligue des Champions, devenant un symbole de « loose » international et multisport.

Ancien pilote de Formule 1 devenu consultant, Nico Rosberg s’est notamment servi de l’échec de Paris pour rebondir, au micro de Sky Sports, sur le recrutement quatre étoile de l’écurie Aston Martin, seulement cinquième du classement des constructeurs cette saison et qui s’est servi au sein des écuries Red Bull et Ferrari pour muscler son équipe afin d’aller chercher le titre.

« Regardez le PSG, dans le football. Ils avaient Messi, Neymar et Kylian Mbappé, tous les trois en même temps. Trois des meilleurs joueurs de football de tous les temps, et tous les autres étaient également très bons. Et ils n'ont jamais gagné la Champions League. Parce que, bien sûr, c'est formidable de faire venir les plus grands génies, les meilleurs managers. Cependant, il faut encore qu'ils s'intègrent, qu'ils travaillent ensemble de manière optimale, car la qualité d'une équipe dépend de sa capacité à collaborer. »