PSG : l’émir du Qatar a mis une claque à Daniel Riolo, il se venge avec un nouvel affront !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cet été, de nombreux changements sont attendus au PSG, à commencer sans doute par les départs de Leonardo et Mauricio Pochettino. De son côté, Al-Khelaïfi ne devrait pas être inquiété. « Il n’y a aucune menace sur son avenir », « il est indéboulonnable sauf gros souci de santé », annoncent plusieurs sources de Doha proches du président qatari au quotidien francilien.

Si Al-Khelaïfi est maintenu, c’est parce que le Qatar se rappelle que le PSG a été racheté pour environ 50 M€ et que le règne d’Al-Khelaïfi a permis au club de la capitale d’être estimé aujourd’hui à plus de 2,5 milliards d’euros. Le palais n’oublie pas non plus les 27 trophées glanés par le PSG depuis 2011, du jamais vu dans l’histoire du club. En actant la continuité d’Al-Khelaïfi, l’émir a néanmoins envoyé une bonne claque à Daniel Riolo, qui a posé sa candidature depuis une semaine pour le remplacer à la présidence du PSG.

Ce serait donc peine perdue pour le polémique de RMC Sport, qui a déjà pris une revanche éclatante en rappelant que Carlo Ancdlotti, Thomas Tuchel et Unai Emery étaient tous en quarts de finale de la Ligue des champions. Pas le PSG. « Il y a des bons entraîneurs au PSG. Mais le problème, c'est les conditions de travail que tu leur donnes au PSG, a-t-il claironné avec malice hier soir. Tuchel avait tout dit du PSG. Ancelotti et Emery aussi. Les mecs disent les choses. »

🗣 @DanielRiolo sur Tuchel, Emery et Ancelotti en quarts de finale de C1 : "Il y a des bons entraîneurs. Mais le problème, c'est les conditions de travail que tu leur donnes au PSG. Tuchel avait tout dit du PSG. Ancelotti et Emery aussi. Les mecs disent les choses." #rmclive pic.twitter.com/U3t0otnWBO — After Foot RMC (@AfterRMC) March 16, 2022

Pour résumer Désireux de remplacer Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du PSG, Daniel Riolo n’a pas été entendu par l’émir du Qatar. Pas grave : le consultant de RMC Sport a trouvé un moyen de prendre une revanche éclatante en Ligue des champions.

Bastien Aubert

Rédacteur