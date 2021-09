PSG : l'énorme punchline de Mbappé sur l'OM

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Amazon Prime Video diffusera à partir de ce vendredi un documentaire en trois épisodes sur l'histoire du Paris Saint-Germain et les coulisses de la saison dernière du club de la capitale.

Dans ce documentaire, Kylian Mbappé est notamment revenu sur la défaite du PSG lors du Clasico face à l'Olympique de Marseille (1-0), le 13 septembre dernier, lâchant une énorme punchline sur le club olympien. "C’était devenu une routine. Genre : ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien", a lancé l'attaquant parisien dans des propos rapportés par Le Parisien. Les joueurs et les supporters de l'OM devraient apprécier...

Vous pensez connaître la légende ?



PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de Légende, série-documentaire sur le @PSG_Inside, à découvrir vendredi. pic.twitter.com/bVIRdk6ptp — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) September 8, 2021