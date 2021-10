PSG : l'entourage d'Ander Herrera réagit pour mettre un terme aux moqueries

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux et que vous tapez "Herrera", vous pouvez lire tout un tas de moqueries concernant le milieu de terrain du PSG, victime d'un vol hier soir par un transsexuel dans le Bois de Boulogne. Evidemment, sa présence dans cet endroit de la capitale a fait germer nombre de fantasmes et autant de blagues. Ce qui a incité l'un de ses proches à dévoiler à l'AFP ce qui s'est réellement passé.

« Il n'y a pas eu de violence. Ander Herrera revenait du Parc des Princes, où il participait à un workshop, une série d'opérations avec des partenaires du PSG, comme c'est le cas plusieurs fois au cours de la saison. Pour rentrer chez lui, il est passé par le Bois de Boulogne et, à un feu tricolore, une personne rentre dans sa voiture et prend le téléphone et le portefeuille qui étaient en vue. Ander Herrera lui dit : "Je te donne 200 euros, mais rends-moi mon portefeuille et mon téléphone". Il dépose ensuite la personne un peu plus loin et appelle la police. » Cette même source assure que le Parisien espère maintenant que le voleur sera arrêté. On peut se demander pourquoi les portes de la voiture de l'Espagnol n'étaient pas verrouillées alors que c'est automatiquement le cas quand elles roulent…

#DaleNoticias | Roban la billetera al jugador del París SG Ander Herrera. ⚽️



Entérate, haz clic acá https://t.co/usyB4A3Eyt ⬅️ pic.twitter.com/G49VZm4pU1 — daledeportes (@daledeportes) October 27, 2021