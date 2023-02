PSG : l'entraîneur du Bayern en remet une couche sur Mbappé et Messi

Julian Nagelsmann avait surpris, la semaine dernière, avec ses propos concernant l'absence de Kylian Mbappé pour le 8e de finale aller de Champions League mardi prochain entre le PSG et le Bayern Munich. Pour l'entraîneur allemand, il s'agissait d'intox et il s'attendait à ce que l'attaquant soit bien titulaire sur la pelouse du Parc des Princes. Des propos qui lui ont valu beaucoup de critiques. Mais Nagelsmann, interrogé sur le sujet ce vendredi, à 24h de la réception de Bochum en Bundesliga, a maintenu sa version des faits, même concernant l'hypothétique absence de Lionel Messi.

« J’ai lu beaucoup de choses concernant mon "attaque" qui n’en était pas une. Si on inverse la réflexion, et que Mbappé joue, tout le monde dira : "Nagelsmann est un idiot !". Je dis juste que je me prépare à ce qu’il joue. Il y a beaucoup de pression sur les deux équipes. Le PSG est meilleur avec Messi et Mbappé. Mais ils ont aussi de bons remplacements et une profondeur de banc. Je prépare mon équipe comme s’ils allaient jouer. »

Julian Nagelsmann on Mbappé & Messi being a doubt for the game vs Bayern:



“There’s a lot of pressure on both teams. PSG are better with Messi & Mbappé than without them but they also have good replacements. They have a deep squad. I’ll prepare the team as if they were playing.” pic.twitter.com/J4XUntuYIl