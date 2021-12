PSG : l'Espagne se régale de l'absence de Neymar et Messi à l'anniversaire de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Prenez un article de L'Equipe lundi présentant un vestiaire du PSG morcelé, ajoutez-y une photo de l'anniversaire de Kylian Mbappé le même jour, mélangez le tout avec une grosse dose de mauvaise foi espagnole et vous obtenez une émission d'El Chiringuito largement consacrée au club de la capitale la nuit dernière. La photo en question, c'est celle des joueurs du PSG tenant un maillot floqué de 2050, symbole de leur volonté de voir Mbappé prolonger. Cliché pris lors de la soirée organisée par l'attaquant pour son 23e anniversaire.

Sur cette photo, on ne voit ni Neymar, ni Lionel Messi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là… Mais pour les journalistes espagnols, qui ont bien lu l'article de L'Equipe, cela signifie forcément que les deux Sud-Américains n'en peuvent plus de Mbappé ! Et ce alors que ce dernier s'entend très bien avec le Brésilien depuis leur arrivée commune en 2017 et que son duo avec l'Argentin est de plus en plus performant. Pour les journalistes d'El Chiringuito, c'est la preuve que le vestiaire va exploser. Diego Plaza Casals y allant de cette sentence : "La Champions League, ce sont les équipes stables qui la gagnent et le PSG ne l'est pas". Tout ça pour une photo et un article…

❌"Es muy SIGNIFICATIVO que MESSI y NEYMAR NO estén en el cumpleaños de MBAPPÉ"



🎯@JLSanchez78 les señala en #ChiringuitoPSG pic.twitter.com/DC0ezUZ08X — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 22, 2021