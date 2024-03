PSG : l’ex femme d’Hakimi se venge et balance sur leur rupture !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Séparée d’Achraf Hakimi avec qui elle a eu deux enfants, Hiba Abouk a vidé son sac dans les colonnes de AS… Confirmant avoir quitté l’international marocain du PSG pour ses trop nombreuses infidélités.

L’actrice espagnole de 37 ans a notamment confirmé que les accusations de viol à l’encontre d’Hakimi avaient précipité leur séparation : « J’ai vécu la pire année de ma vie, mais elle est terminée. Ma priorité dans la vie, ce sont toujours mes enfants. Je prends des décisions pour eux uniquement. (…) Comment se sortir d’une histoire comme celle-là ? Il faut y réfléchir longtemps, en débattre beaucoup avec soi-même et avec lui, bien sûr, car c’est lui qui est impliqué. La déloyauté tue l’amour. Je pardonnerais l’infidélité et je l’ai fait plus d’une fois ».

« Je n’ai pas eu de chance avec les hommes »

Si elle a depuis tourné la page et est retournée vivre à Madrid, Hiba Abouk a mal vécu cette rupture qu’elle aurait espéré discrète : « j’ai passé un très mauvais moment parce que nous ne voulions pas que cela soit médiatisé et cela a été le cas. Il y a eu des moments très durs. J’étais consumée physiquement (…) Je n’ai pas eu de chance avec les hommes. Je n’ai pas réussi à bien faire les choses. J’ai eu beaucoup de déceptions. Je crois toujours que quelqu’un peut venir et être l’amour de ma vie ».

