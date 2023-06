PSG : L-Gante en prison, Wanda Nara vole à son secours malgré sa réconciliation avec Icardi

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Jamais très loin de Wanda Nara quand cette dernière s'embrouille avec Mauro Icardi et rentre en Argentine passer du bon temps, le rappeur L-Gante traverse une période difficile. Depuis quelques jours, le chanteur dort en prison dans l'attente de son procès pour « menaces » et « privation illégale de liberté » à l'égard d'une personne dont on ignore l'identité.

« Je préfère ne pas parler en public quand un ami passe un mauvais moment »

Une situation très compliquée pour L-Gante qui peut néanmoins compter sur le soutien privé de... Wanda Nara, même si les deux amis (qui ont parfois nouri une relation ambigüe) se sont éloignés ces derniers temps.

Sur son compte Twitter, la compagne de Mauro Icardi a fait savoir qu'elle soutenait l'artiste sans livrer plus de précisions : « Je fais partie de ces personnes qui s'embrassent toujours en privé, parce que celui qui le fait du fond du cœur ne l'expose pas. Surtout dans les situations délicates. Celui qui doit savoir sait déjà. Désolée pour la garde journalistique mais je préfère ne pas parler en public quand un ami passe un mauvais moment ».

Pas sûr que Mauro Icardi, un peu jaloux, n'apprécie ce gazouillis...