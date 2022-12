PSG : l'hommage de Mbappé à Hakimi après la qualification du Maroc

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En 8e de finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc est venu ce mardi à bout de l'Espagne aux tirs aux buts (0-0, 3-0 t.a.b) et se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale d'un Mondial. Après l'exploit des Lions de l'Atlas, Kylian Mbappé a salué la prestation de son ami et coéquipier du PSG, Achraf Hakimi, auteur du tir au but victorieux, sur son compte Twitter.