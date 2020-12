PSG : l'indisponibilité de Neymar est connue, il commente sa blessure

Beaucoup plus de peur eu de mal. Ainsi, Neymar, victime hier soir d'une entorse de la cheville gauche contre l'OL (0-1), ne devrait être indisponible que trois semaines environ. C'est une information que donne le quotidien l'Equipe. De nouveaux examens, qui seront effectués mercredi, devraient dès lors confirmer que le Brésilien ne rejouera plus en 2020.

Mais sera bel te bien présent au mois de février, en 8e de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Il y a quelques minutes, sur son compte Instagram, Neymar a lui-même réagi. "Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible."