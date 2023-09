PSG : l’inquiétude grandit après la blessure d’Asensio avec l’Espagne

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La soirée de Marco Asensio avait aussi très bien commencé hier contre la Géorgie. L’ailier de la Roja aurait marqué dès la 2e minute sans un arrêt de la jambe gauche du gardien géorgien Giorgi Mamardashvili. Le joueur du PSG a encore été dangereux à la 5e minute, il a enclenché une autre action qui aurait pu faire mouche (10e), il a été tout proche d’offrir une passe décisive à Morata (14e) et en a réussi une, d’un centre rentrant déposé sur la tête de son capitaine (22e). De La Fuente est inquiet Globalement, Asensio avait la même forme que celle affichée avec le PSG avant cette trêve internationale. Mais la question est de savoir dans quel état il en reviendra. Comme Dani Olmo, le gaucher est sorti sur blessure à la 44e minute. Interrogé sur ses deux blessés, le sélectionneur De la Fuente s’est montré évasif, mais peu rassurant pour la rencontre face à Chypre, dans trois jours. « Ça ne paraît pas grave, a-t-il répondu. Mais ça semble compliqué qu’ils puissent être disponibles mardi. » Asensio le sera- t-il pour le choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions du 19 septembre ? Dans son édition du jour, L’Équipe se pose clairement la question... 🇪🇸 Asensio est sorti blessé lors du match avec sa sélection, l’espagnol est rentré directement au vestiaire ! 🤕pic.twitter.com/tcWKkEiPzP — BePSG (@BePSG_) September 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Titulaire lors de la large victoire de l’Espagne contre la Géorgie, vendredi en éliminatoires de l’Euro 2024, Marco Asensio (27 ans) est sorti sur blessure peu avant la mi-temps. Le Paris Saint-Germain peut vraiment s’inquiéter.

Bastien Aubert

Rédacteur