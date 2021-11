PSG : l'inquiétude grandit autour de Messi, retour en Espagne et indisponibilité connue ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

On a encore tous en mémoire l'incroyable tacle du Vénézuélien Luis Adrian Martinez sur Lionel Messi le 2 septembre lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il s'en était fallu de très peu pour que l'attaquant du PSG n'ait la jambe cassée. Mais s'il avait pu terminer la rencontre et même disputer la suivante, il en paye aujourd'hui le prix car son genou gauche, touché ce soir-là, continue de le faire souffrir depuis. Et l'inquiétude serait telle à ce sujet qu'il aurait pris la décision d'aller consulter en Espagne, chez un spécialiste qu'il connaît bien.

Selon le média argentin Infobae, confirmé par El Chiringuito, Lionel Messi, qui va manquer le match contre Leipzig ce soir, a pris rendez-vous à la clinique Cemtro de Madrid, où officie un certain Vicente Concejero, ancien responsable du département médical de l'Atlético Madrid. Les deux hommes se connaissent pour avoir travaillé ensemble quand le sextuple Ballon d'Or avait été victime d'une rupture d'un ligament d'un genou en septembre 2015. Messi aurait la volonté d'être à 100% de ses moyens pour Argentine-Brésil le 16 novembre, un match important dans la course à la qualification pour le Mondial 2022. Il pourrait donc manquer tous les matches d'ici là…

