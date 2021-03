PSG : l'OL et le LOSC prêts à profiter de la grosse faiblesse de l'équipe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi, France Football consacre un article à la faiblesse relative du PSG contre les équipes de tête du championnat cette saison. Si l'on ne tient compte que des matches entre les quatre premiers, les hommes de Mauricio Pochettino sont bons derniers avec un point en quatre matches (nul à Lille, défaite à domicile contre Lyon et double revers face à l'AS Monaco). Les Gones sont premiers avec sept points en trois parties, les Monégasques deuxièmes avec six unités (en quatre matches) et les Dogues troisièmes avec cinq points (trois matches).

"Le PSG n'aime pas se faire rentrer dedans"

L'hebdomadaire a tenté de comprendre pourquoi le PSG rencontre autant de difficultés cette saison face aux équipes bien classées alors que les Qataris ont fait en sorte, via son budget, qu'il domine la concurrence même avec une équipe bis. La raison principale, c'est l'ancien gardien Jérôme Alonzo qui l'a donnée. C'est d'ailleurs une bonne piste à suivre pour Christophe Galtier (LOSC) et Rudi Garcia (OL), qui vont affronter Paris dans les dix jours qui viennent.

"Paris est une équipe d'artistes, pas une équipe de méchants avec une culture du combat. Elle n'aime pas se faire rentrer dedans, être bousculée. Ce n'est pas une équipe qui court beaucoup sur un match, même en Ligue des champions. Mais quand les individualités manquent de fraîcheur, elles ne font plus la différence." Et le PSG cale…