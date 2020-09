PSG : l'OM va balancer du lourd sur Neymar devant la commission de discipline

Demain soir, on saura. Et il sera grand temps que la triste affaire débutée il y a deux dimanches après la victoire de l'OM (1-0) au Parc des Princes se termine. Ce soir-là, donc, au milieu des cinq cartons rouges distribués par l'arbitre, Neymar s'est plaint d'insultes racistes proférées par le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez à son égard. "Singe, fils de pute", aurait déclaré le Marseillais. BeIN et une chaîne brésilienne auraient des preuves très compromettantes.

Mais ce n'est pas tout. En arroseur arrosé, Neymar a aussi droit à des accusations. D'homophobie et raciste. La première aurait envoyée à la face d'Alvaro Gonzalez. Une chaîne espagnole aurait lu sur les lèvres de l'ancien joueur du FC Barcelone, qui aurait traité son adversaire de "pédé". Et puis, donc, il y aurait le "Chinois de merde" lancé au Japonais Hiroki Sakai

L'OM aurait deux preuves accablantes

L'AFP a contacté une source proche de l'Olympique de Marseille et celle-ci lui a confirmé que le club possédait deux preuves vidéos des insultes à caractère raciste de Neymar envers Sakai. Mais les Phocéens n'auraient pas l'intention de les divulguer avant la réunion de la commission de discipline de demain. Histoire qu'il n'y ait pas moyen de démonter les arguments d'une quelconque façon que ce soit. Tel que c'est parti, donc, Neymar risque de prendre cher…