PSG : l’origine du malaise de Neymar connue, Messi seul capable de le sortir du trou ?

l'historique des blessures de Neymar

Neymar (29 ans) a le blues. Même si son entourage proche a tenté de minimiser ses déclarations sur une fin de carrière internationale prématurée et qu'il a lui-même rassuré Leonardo suite à ses propos, l’attaquant brésilien du PSG ne peut plus cacher son mal-être.

On apprend aujourd’hui que la réelle origine du mal de Neymar est en rapport avec la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich en 2020 (0-1). Et que seul Lionel Messi pourrait parvenir à le relancer sur le long terme, lui qui le connaît bien depuis leur aventure barcelonaise.

« Je sais qu’il supporte mal le traitement dont il fait l’objet en France, avec des fautes et des provocations constantes, mais je le vois moins investi, moins heureux, depuis la finale perdue de Ligue des champions, témoigne un proche de ses années au FC Barcelone. Il est loin du Neymar enthousiaste, épanoui et accessible que je fréquentais à Barcelone. Mais j’espère que l’arrivée de son ami Leo (Messi) va lui permettre de retrouver cette envie de vouloir toujours se dépasser et de prendre conscience qu’il a encore une longue route devant lui. »

