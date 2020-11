PSG : l'un des plus gros flops de QSI fait son mea culpa

C'est un entretien très intéressant que Diego Lugano a accordé à France Football ce mardi. On y apprend que l'ancien défenseur central uruguayen, désormais directeur des relations institutionnelles de Sao Paulo, a le plus grand respect pour Rai, avec qui il collabore. Ou encore qu'il a été décisif dans le recrutement de Daniel Alves, qu'il a convaincu de venir après un match au Parc des Princes. Mais surtout, l'ancien pilier de Fenerbahçe a révélé pourquoi ça n'avait pas marché pour lui à Paris…

"Ça ne se fait pas…"

"J'ai effectivement la sensation de ne pas vraiment avoir été à la hauteur. Sportivement, je n'ai pas assuré, c'est vrai. J'aurais dû être plus important. Je me suis souvent demandé pourquoi… J'ai été l'un des premiers étrangers de l'ère QSI à débarquer. Leonardo m'avait donné la responsabilité de changer la mentalité du vestiaire, de le professionnaliser en quelque sorte. J'ai entamé cette transition mais c'était difficile de faire accepter ça. J'ai perdu pas mal d'énergie dans ce processus. Il fallait passer d'un PSG normal à un PSG millionnaire qui allait voir débarquer les plus grands joueurs du monde. C'était un gros changement. Il y avait un groupe de joueurs qui n'allaient pas pouvoir rester, c'était certain. Et ce n'était pas évident pour eux de l'accepter…"

"Il m'a manqué un peu de chance, le bon timing. On était sous le feu des critiques car on était le nouveau PSG. Tout cela a contribué au fait que le mariage n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Je n'ai pas été aidé car le PSG n'était pas prêt à opérer de tels changements. Je suis resté quatre mois à chercher une école pour mes filles, je devrais me débrouiller pour trouver un appartement, une protection sociale… Dans une nouvelle ville et sans parler la langue, ce n'était pas simple. Et c'est pendant ces 4-5 mois que j'ai dû jouer le plus, en étant préoccupé par ma famille. Ça ne se fait pas. Quand tu investis autant d'argent sur un joueur, tu peux pas l'accueillir comme ça. Ça m'a fatigué mentalement."