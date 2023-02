PSG : la blessure de Mbappé crée des tensions en interne, le coupable est tout trouvé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le mois de février commence mal pour le PSG et Kylian Mbappé. Lors de la victoire des Parisiens sur la pelouse du MHSC (3-1), l’international français est sorti blessé au début de la rencontre. L’attaquant de 24 ans va manquer le Classico en Coupe de France contre l’OM et l’aller en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Si cette durée est respectée, le Français pourrait être de retour contre l’OM pour le second Classico en championnat qui a lieu le 26 février prochain. En interne, le sujet ferait déjà débat. Plus précisément sa gestion post Mondial, où il est rentré plus tôt pour s’entraîner et a enchaîné les matches depuis lors.