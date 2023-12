PSG : Luis Enrique annonce une mauvaise nouvelle mais chasse les craintes autour de Dortmund

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Un pépin de dernière minute

« Gonçalo Ramos ne sera pas présent cette après-midi à cause d’une petite grippe. On verra s’il sera en état demain. Quant à Ousmane, il ne sera pas demain. Je vais voir comment on peut répondre à ça, avec quels joueurs. Mais j'étais content avec la réponse des joueurs ».

Sur son état d’esprit de guerrier

« On a marqué dans tous les matchs de Ligue des Champions. Normalement, ça devrait être pareil. On veut la victoire, on veut finir premier du groupe et on attend de faire un match complet ».

Le dialogue avec la direction avant le match

« Les gros clubs jouent des gros matchs tout le temps. Je suis en communication continuelle avec Luis Campos, avec le président. On a toujours les mêmes objectifs et ce qu’on veut c’est continuer à avoir les mêmes objectifs ».

Marquinhos : « On a notre destin entre nos mains » Marquinhos : « Si je pensais que l’équipe n’avait pas de caractère, je serais resté à la maison. Tout le monde est prêt, très excité pour faire un très bon match. Ce match tout le monde veut le jouer. On a fait une bonne préparation, on arrive dans les bonnes conditions. On a notre destin entre nos mains (…) On va essayer de montrer notre personnalité et de faire de notre mieux (…) La pression doit nous motiver. C’est ça les grandes équipes ! Ce match peut nous lancer dans notre saison européenne (...) Vous pensez de manière négative mais moi je pense le positif. C'est un match qui peut nous lancer avec nos supporters qui seront présents (...) Moi et Warren (Zaïre-Emery) on est à 100% pour ce match. La fébrilité à l’extérieur cette saison ? On fait quelques petites erreurs dans les matchs à l’extérieur qu’on n’a pas commis à la maison. A l’extérieur, il y a toujours la force du public adverses mais je pense que ce sont surtout de petits détails qui ont fait la différence. La Ligue des Champions est le seul trophée qui me manque ici et bien sûr que j'espère le gagner mais le chemin est encore long. Il y a un match demain qui s'annonce difficile mais si un jour je ramène ce trophée à Paris, ce sera l'un des plus beaux jours de ma vie ».

« Je regarde toujours le côté positif »

Une négativité à chasser autour du choc

« Je regarde toujours le côté positif des choses. L’aspect positif est que dans un groupe difficile on a toujours notre destin en main avec la possibilité de prendre la première place. Si on prend les choses négativement, on va trouver des problèmes. On est capable de gagner cette partie demain. On va gagner ce match. Inquiet pour mon avenir en cas d’élimination ? Be positive my friend, be positive…»

Sur la pression de ce choc

« Le plus important, c’est de ne pas être soumis à la pression. Si vous ne voulez pas de pression, il ne faut pas signer dans un grand club. C’est vrai pour les joueurs et pour les entraîneurs. On compose avec ça et le plus important c’est de bien la gérer… »

Sur l’absence de Dembélé

« La responsabilité dans une équipe de football est répartie. Elle ne dépend pas d’un seul, deux ou trois joueurs. C’est un sport d’équipe et une responsabilité collective. Avec l’effectif de grande qualité qu’est celui du PSG, c’est toujours plus facile de trouver des solutions. Cela ne doit jamais être une excuse. Je ne me plaindrais jamais de l’absence d’un joueur ».

Sur la manière de gérer l’aspect mental

« Sur un match comme ça, ce sont les plus faciles à jouer. Il n’y a pas besoin de motiver les joueurs. A l’entraînement, ils vont tous voler tout à l’heure car ils veulent tous jouer. Il faut même plutôt les contenir, les contrôler… Le match de demain ne fait pas exception. »

Podcast Men's Up Life