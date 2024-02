PSG : la confidence inquiétante d'un ex du Barça sur Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Cela fait sept mois que Luis Enrique est au PSG et, hormis quelques accrocs comme son coup de gueule envers Donnarumma à Lyon ou son message déstabilisant à Mbappé après son triplé à Reims, tout se passe bien avec ses joueurs. Mais ça pourrait ne pas durer. C'est ce qu'a fait comprendre Jérémy Mathieu lors d'une interview à beIN. L'ancien défenseur a joué pendant trois ans au FC Barcelone, sous les ordres de Luis Enrique. Et le moins qu'on puisse écrire, c'est qu'il n'en conserve pas un grand souvenir...

"C’est un coach qui ne te parle pas beaucoup"

"On va dire que notre expérience était mitigée. Mitigée et pourtant, c’était lui qui me voulait et on s’était presque réunis en secret pour discuter (avant sa signature). C’est un coach qui ne te parle pas beaucoup et qui ne te met pas trop en confiance. Moi, je joue beaucoup sur la confiance et parfois, je faisais des gros matches et après, j’étais sur le banc. J’avais besoin de continuité. C’est ça que je ne comprenais pas. Mais il ne m’a jamais expliqué pourquoi. Peut-être qu’il n’avait pas le temps, je n’en sais rien, ou peut-être qu’il fonctionne comme ça. Non, je ne sais pas pourquoi mais ce n’est pas grave et je pense que c’est son fonctionnement. C’est comme ça."

Rappelons qu'à Barcelone, il avait failli être viré au bout de six mois, en janvier 2015. Mais Lionel Messi, à qui il voulait imposer ses vues, avait refusé d'actionner la guillotine. A partir de janvier, l'équipe avait joué comme Messi le voulait, et non comme Luis Enrique voulait qu'elle joue, et le Barça avait décroché un triplé historique...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

😬 Jérémy Mathieu se confie sur sa relation compliquée avec Luis Enrique...

👀 L'entretien complet à retrouver dans #SalonVIPChampions demain soir à 19H30 sur beIN SPORTS 1 !#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/Rdh9SdoUrA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 12, 2024

Podcast Men's Up Life