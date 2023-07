PSG : la date de la présentation de Luis Enrique est enfin connue !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, seraient plus proche que jamais d'un accord pour mettre fin à leur aventure commune, et par ricochet, que l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien serait imminente, L'Équipe nous informe ce mardi que la présentation du technicien espagnol devrait avoir lieu ce mercredi à 14h lors d'une conférence de presse au nouveau centre d'entraînement du PSG, à Poissy.

Le PSG organise une conférence de presse ce mercredi au sein de son nouveau campus, à Poissy. Le nouvel entraîneur Luis Enrique sera présenté à cette occasion https://t.co/U0sRgShVMZ pic.twitter.com/iODInx23LN — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2023

