PSG : la date du retour de Neymar est connue, les supporters vont craquer !

PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Ça y’est, après des mois d’absence, la date du retour de Neymar est enfin connue, et ça ne va pas plaire à tout le monde au PSG. Alors qu’on évoquait la date de juin pour le retour à la course du numéro 10 parisien, Marc Mechenoua, journaliste de GOAL, annonce un retour possible en octobre-novembre.

Quel avenir pour Neymar au PSG

Cette nouvelle pourrait donner du fil à retordre au PSG, qui se voyait bien se débarrasser de Neymar cet été. Seulement, s’il est bien blessé jusqu’à la date désormais indiquée, il sera difficile de lui faire passer sa visite médicale dans un potentiel nouveau club. À moins que quelqu’un soit capable de faire l’effort de passer outre cette longue blessure pour s’attacher les services du Brésilien.