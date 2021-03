PSG : quand Wanda Nara prouve qu'elle a plus que des courbes affolantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La journée de mardi a vu les anciens amants Wanda Nara et Maxi Lopez emprunter des chemins opposés avec leurs conjoints. L'attaquant de 36 ans a posté une vidéo où on le voit faire un tour de magie à sa femme, qui se termine par une giclée d'eau en pleine tête et un œuf écrasé sur le crâne de la malheureuse. Un acte ridiculement méchant qui a valu à l'ancien international argentin beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux.

Son ancien compagne, Wanda Nara, qui avait fait scandale en le quittant pour son ami Mauro Icardi, l'a, elle, joué romantique. Sur Instagram, elle a écrit ceci à son conjoint : "Ma personne favorite a un visage magnifique, un ange dans le sourire, un grand cœur ; à ma personne favorite, je chante cet air entraînant : prends ma vie, joue avec mon cœur". Pas mal pour celle qui fait davantage parler pour ses postures osées et ses décolletés plongeants en temps normal !