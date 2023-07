PSG : la dernière frasque de Neymar en boîte de nuit a été filmée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Vacances de Neymar, épisode on ne sait plus combien. Après les infractions environnementales liées à la construction d'une de ses villas, ses excuses sur les réseaux sociaux pour infidélité, voici donc une embrouille en boîte de nuit. Et cette fois filmée puisque le milieu de terrain du PSG est suivi au Brésil par des dizaines de reporters en permanence.

Altercation

Pas plus tard qu'hier, dimanche, le Ney, avec sa compagne, Bruna Biancardi, se trouvait dans une boite de nuit où se produisait le chanteur Thiaguinho. Comme le montrent les images ci-dessous, la soirée n'a pas été complètement tranquille puisque le Brésilien, casquette blanche sur le crâne, a eu une altercation sur la piste de danse. Le personnel de sécurité s'est heureusement interposé.

Neymar se envolveu em uma discussão durante o Tardezinha, ontem.



